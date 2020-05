Martin Garrix brengt nieuw nummer uit

Martin Garrix is jarig en dat moet gevierd worden. Naast dat de dj vandaag 24 kaarsjes uitblaast, brengt hij ook een nieuw nummer uit.

Martijn Gerard Garritsen, beter bekend als Martin Garix, is 24 jaar oud geworden en dat moet gevierd worden! De producer trakteert zijn fans op een nieuw nummer genaamd ‘Higher Ground’. Op de plaat is zanger John Martin te horen.

Het is overigens niet de eerste keer dat liefhebbers ‘Higher Ground’ kunnen beluisteren. Eerder liet Martin Garrix de single in een livestream horen. Benieuwd naar het nummer? Beluister de video hieronder.

Het lied gaat over doormaken van moeilijke periodes. De tekst van de single was vorig jaar, oktober 2019, al af maar wordt door de huidige coronacrisis nu uitbracht.

