Floor Jansen zingt titelsong voor War Child-documentaire

Zangeres Floor Jansen is gekozen om de titelsong van een War Child-documentaire in te zingen. Dat meldt de organisatie vandaag.

Floor Jansen zing titelsong voor documentaire

Floor Jansen heeft een nummer voor een nieuwe documentaire ingezongen. Het lied, genaamd ‘De beelden blijven’, wordt gebruikt als titelsong voor ‘Kinderen in oorlog: 75 jaar later’. De driedelige documentaire is vanaf aanstaande zondag, 17 mei 2020, op SBS 6 te bekijken. De titelsong verscheen woensdag online.

Samenwerking

Het lied is in samenwerking met componist en tekstschrijver Han Kooreneef gemaakt. Han heeft ‘De beelden blijven’ speciaal voor de documentaire geschreven.

Jansen is trots op de nieuwe samenwerking met War Child. “Zeker sinds ik zelf moeder ben, raken verhalen over kinderen in dergelijke gebieden me des te harder. Moedeloos word ik als ik voel dat ik niets aan de gruwelijkheden kan doen. Maar dat kan ik nu”, aldus Floor in een verklaring.

Bron: SBS 6, RTL Boulevard

Foutje gezien? Mail de redactie.​