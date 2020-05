Queen streamt Freddie Mercury-eerbetoon voor donaties coronavirus

Het concert dat in 1992 als eerbetoon voor Freddie Mercury werd gehouden, wordt vrijdag in zijn geheel uitgezonden op het YouTube-kanaal van Queen.

Tijdens de livestream van het concert kunnen kijkers geld doneren. De donaties gaan naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als hulp in de strijd tegen het coronavirus. ‘Rolling Stone’ meldt dat Google, het moederbedrijf achter YouTube, voor iedere gedoneerde dollar zelf twee dollar bijlegt.

Het concert wordt op vrijdag 15 mei om 20:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden en is vervolgens 48 uur lang te bekijken.

Het speciale eerbetoon voor Mercury vond op 20 april 1992 plaats in Wembley Stadium in Londen, enkele maanden na het overlijden van de legendarische Queen-zanger. De Britse band werd tijdens het concert bijgestaan door een waslijst aan iconische muzikanten, waaronder George Michael, Elton John, James Hetfield, David Bowie, Axl Rose en Robert Plant. Mercury overleed op 24 november 1991 aan de gevolgen van AIDS.

