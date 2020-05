Run The Jewels releaset in juni nieuw album

Run The Jewels kondigde gisteren op Twitter een kersvers studioalbum aan. De nieuwe plaat verschijnt volgende maand: in juni 2020.

Run The Jewels kondigt nieuw album ‘RTJ4’ aan

Goed nieuws voor Run The Jewels fans. Het hiphop-duo kondigde op dinsdag 12 mei 2020 aan dat er volgende maand een nieuwe plaat van hen verschijnt. ‘RTJ4’ is het vierde studioalbum en wordt op vrijdag 5 juni 2020 gepresenteerd.

JUNE 5 2020 – Pre Order now on https://t.co/D5R3XmIK3Q pic.twitter.com/cUUnMpKcs9 — Run The Jewels (@runjewels) May 12, 2020

Sneakpreview

Het tweetal bracht eerder al ‘The Yankee and the Brave’ en ‘Ooh LA LA’ uit, twee nummers die op ‘RTJ4’ verschijnen. Daarnaast is ook al bekend dat fans samenwerkingen met bekende artiesten zoals 2 Chainz, Mavis Staples, Pharrell Williams en Josh Homme kunnen verwachten.

Bekijk en beluister hieronder de videoclip van het lied ‘Ohh LA LA’.

