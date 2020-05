Jett Rebel werkt mee aan nieuw album Hall & Oates

Het Amerikaanse duo Hall & Oates is druk bezig met een nieuw album, in samenwerking met niemand minder dan de Nederlandse multi-instrumentalist Jett Rebel!

Jett Rebel produceert nieuw Hall & Oates album

Daryl Hall sprak onlangs met ‘Ultimateclassicrock.com’ en onthulde dat het iconische duo met niemand minder dan Jett Rebel (Jelte Tuinstra) aan een comeback plaat werkt. Hall sprak in januari al met ‘UCR’ over het nieuwe album en liet destijds weten dat hij in Europa was geweest om te praten met “wat jonge producers waar hij veel energie van krijgt.” De 73-jarige singer-songwriter noemt Tuinstra een ‘genie’.

North Sea Jazz

Rebel introduceerde zichzelf aan het duo, bekend van megahits als ‘Maneater’ en ‘You Make My Dreams’, toen zij in 2019 optraden bij het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Hall vertelt dat Jett hem een CD van zichzelf gaf, waarna hij later online naar de muziek van Tuinstra ging luisteren. Hall vertelt: “Ik dacht: deze gast is echt heel goed. Ik zocht contact met hem en we hadden gesprekken via de e-mail.”

Van het één kwam het ander; Hall bracht in januari een bezoekje aan Nederland om Jett op te zoeken in zijn studio, waar ze aan nummers zijn gaan werken. Daarna trok Jett naar Halls studio in New York en zo bleef het heen en weer gaan. “Hij is heel, heel goed. Hij is een van de beste personen waar ik ooit mee heb gewerkt”, aldus Hall.

“Het schiet op”

Ondanks de quarantaine vanwege het coronavirus gaat het maken van het album gewoon door. Hall vertelt dat John Oates natuurlijk ook betrokken is bij het project: “John stuurt me een refrein en ik stuur het naar Jett en hij stuurt het weer terug. Er gaat veel heen en weer. Ondanks dat we allemaal geïsoleerd zijn, schiet het wel op.”

Hall vertelt dat hij zo’n zeven nummers heeft liggen; “nog zonder vocalen, maar wel hele, hele sterk nummers.” Wanneer fans het nieuwe album kunnen verwachten is nog niet bekend.

Bron: Ultimateclassicrock.com

