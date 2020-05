Milkshake festival officieel verplaatst naar 2021

Milkshake festival wordt definitief naar 2021 verplaatst in verband met de corona maatregelen. Dat maakte de organisatie vandaag bekend.

Milkshake naar 2021 verplaatst

Op maandag 11 mei 2020 maakte de organisatie van het evenement bekend dat het festival vooralsnog naar 2021 is verzet. In eerste instantie was het plan om het muziekspektakel naar september dit jaar te verplaatsen maar deze plannen zijn in de prullenbak geworpen.

Nieuwe data

De datum van de komende editie staat nu, onder voorbehoud, gepland op zaterdag 31 juli 2021 en zondag 1 augustus 2021. Gekochte tickets blijven geldig tot volgend jaar.

LHBTI-feest

Milkshake viert komend jaar haar tiende editie en staat bekend als één van de populairste LHBTI-feesten van Nederland. Het dancefestival is opgezet vanuit de gedachte ‘niets moet, alles mag’. Het laat zien dat muziekkeuze, status, entertainment en kledingkeuze niets met seksualiteit te maken heeft.

Bron: Milkshake, RTL Boulevard

Foutje gezien? Mail de redactie.​