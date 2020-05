Rapper Nick Blixky overleden na schietpartij in New York

De 21-jarige Rapper Nick Blixky is gisteravond tijdens een schietincident in New York omgekomen. Dat melden lokale media.

Nick Blixky overleden door kogels

De Amerikaanse rapper Nick Blixky is gisteravond, op zondag 10 mei 2020, doodgeschoten tijdens een schietpartij in Brooklyn Street te New York. Het lichaam van Nick werd rond 21:30 uur (lokale tijd) gevonden. Hij zou zijn geraakt door zeven kogels.

Overleden in het ziekenhuis

De artiest is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Alle steun en hulpverlening mocht echter niet baten. De artiest is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Volgens getuigen is de muzikant mogelijk door een agent beschoten. De politie stelt klem dat de zanger al was neergeschoten toen de agenten hem aantroffen.

Bron: RTL Boulevard

