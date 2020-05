Liam Payne heeft opnieuw een geest in huis

Liam Payne denkt dat er een geest in zijn huis rondspookt. Hij is van plan een camera in zijn woning te installeren om de vreemde activiteiten vast te leggen.

Geest zwerft in huis van Liam Payne

”Ik lag laatst in bed en hoorde plots een knal. Ik zat in mijn kamer en riep: Is daar iemand? Zorgde jij voor die knal? Toen ging een sensorlamp in mijn kamer aan. Het was een heel gek moment”, vertelt Payne aan ‘Bang Showbiz’.

Camerabeelden

De muzikant is enorm geschrokken van de gebeurtenis. Ondanks zijn angst is de zanger vastberaden om te onderzoeken of er inderdaad iets paranormaals gaande is. Zo laat de Britse singer-songwriter weten: ”Ik ga een video maken om te kijken of ik iets kan ontdekken. Ik houd hier wel van. Het maakt me bang, begrijp dat niet verkeerd, maar het is wel leuk”.

Wederom gespook in huizen Payne

In 2017 was Liam er ook van overtuigd dat het in zijn huis spookte. De Brit zag toentertijd de kranen open en dicht gaan.

Bron: Telegraaf

