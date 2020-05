Ook Sziget Festival 2020 definitief afgelast

Sziget Festival 2020 gaat definitief niet door. De Hongaarse overheid heeft het verbod op grote evenementen tot minimaal 15 augustus verlengd, waardoor het populaire festival niet door kan gaan.

Sziget Festival 2020 afgelast

Het zat er al even aan te komen, maar het nieuws is inmiddels definitief. Sziget 2020 is afgelast, zo meldt de organisatie van het festival ‘met pijn in het hart’. Het Hongaarse evenement, dat tussen 5 en 11 augustus 2020 zou plaatsvinden, kan door de verlengde overheidsmaatregelen niet door gaan.

Het is nog niet bekend wat er met gekochte tickets gaat gebeuren. Het festival neemt op een later moment contact op met kaartkopers: “Graag vragen we nog even om jullie geduld terwijl we met onze ticketpartners de regelingen voor ticketkopers aan het uitwerken zijn. We delen zo spoedig mogelijk alle details via e-mail.”

Bron: Persbericht Sziget Festival

