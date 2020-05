Leuke moederdag cadeaus voor moeders die van muziek houden

Moederdag komt eraan! De perfecte gelegenheid om je moeder eens in het zonnetje te zetten en te verrassen met een mooi cadeau.



Moederdagcadeau inspiratie

Is jouw moeder een muziekliefhebber? Dan komt dat goed uit! Met nog een aantal dagen te gaan tot het moederdag is, kun je door dit lijstje wat inspiratie op doen. Bekijk hieronder een aantal cadeausuggesties als jouw moeder een echte muziekliefhebber is.

Spotify abonnement

Als echte muziekliefhebber is het leuk om je moeder te verassen met een Spotify abonnement. Makkelijk te installeren op je smartphone en klaar voor gebruik. Zo heeft je mama al haar favoriete nummers op één platform.

Geluidsinstallatie/speaker

Kan de woonkamer wel een upgrade gebruiken? schaf dan een geluidsinstallatie af. Doormiddel van boxen in het huis te installeren tover je de woonkamer om tot een concertzaal. Zo kan je moeder lekker los gaan op haar favorieten artiesten. Mocht je budget niet naar dure apparatuur staan, dan kun je ook gewoon een draagbare speaker kopen. Perfect om mee op stap te nemen of binnenshuis te gebruiken.

Koptelefoon

Mocht je moeder last hebben van zeurende buren, dan is daar een oplossing voor! Schaf een koptelefoon aan en je zult nergens meer last van hebben. Zo kan je mama zich ook van de buitenwereld afsluiten en zich helemaal in haar eigen wereld wanen.

Huiskamerconcert

Natuurlijk houden we ook rekening met een krapper budget! Organiseer een huiskamerconcert met een karaoke machine of door een optreden in te studeren. Maak het gezellig met lekkere hapjes en drankje, de perfecte combinatie voor een geslaagde avond!

Concertkaarten

Is je moeder fan van een band, artiest of muzikant? Bestel tickets voor haar en jezelf om een leuke dag te beleven. Leef er samen naar toe en maak er een onvergetelijke dag van.

Muziekinstrument

Zeurt je mama dat zij muziek wilt spelen maar komt het er maar niet van? Pols welk instrument zij zou willen bespelen en koop het voor haar zodat zij geen excuus meer heeft om niet aan een nieuwe hobby te starten.

