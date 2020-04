Scorpions terug met nieuwe single ‘Sign of Hope’

Scorpions heeft een nieuwe single uitgebracht! De Duitse rockband deelde dinsdag zijn gloednieuwe track ‘Sign of Hope’.

Scorpions deelt single ‘Sign of Hope’

De rockers hopen met de nieuwe single hun fans een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. “We werken deze dagen aan veel ‘hard ’n heavy rockers’ voor ons nieuwe album”, schrijft de band in de beschrijving van de video. “Maar vanwege de dramatische COVID-19 pandemie, willen we jullie een klein teken van hoop geven dat recht uit ons hart komt in deze moeilijke tijden. Blijf gezond en veilig, we houden van jullie… Scorpions.”

Ben je benieuwd naar de hoopvolle nieuwe track van de Duitse band? Check ‘Sign of Hope’ hier:

