Daft Punk brengt na jaren weer nieuwe muziek uit

Daft Punk heeft aan nieuwe muziek gewerkt. Na jaren van de radar geweest te zijn presenteert het duo binnenkort de soundtrack voor een film.

Fans van Daft Punk kunnen zich opmaken voor nieuw werk van het Franse duo. Het tweetal werkt momenteel aan nieuw materiaal. De muziek wordt gebruikt als soundtrack voor de film ‘Occhiali Neri’.

De mannen hebben de handen ineen geslagen en zijn een samenwerking aangegaan met de Italiaanse regisseur Dario Argento. ”Ze bewonderen mij en kennen al mijn films. Ze hoorden van Franse vrienden dat ik een nieuwe film ging maken en ze belden me op en zeiden: ”We willen met je samenwerken”, vertelde de filmmaker aan de Italiaanse krant ‘La Repubblica’.

Bron: AD

