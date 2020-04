Rufus Wainwright releaset in zomer 2020 nieuw album

Rufus Wainwright is de studio ingedoken om aan nieuw materiaal te werken. In de zomer van 2020 verschijnt zijn gloednieuwe album.

‘Unfollow The Rules’

Rufus Wainwright heeft gewerkt aan nieuwe muziek. Op vrijdag 10 juli 2020 verschijnt zijn kersverse plaat. ‘Unfollow The Rules‘ is als CD te reserveren via de website van Bol.com.

Gewaardeerd muzikant

Als artiest streef je naar waardering en nummers die zoveel mogelijk beluisterd worden. Het is Rufus, gedurende zijn carrière, vaak gelukt hits te scoren. Met nummers als ‘Going To A Town’ en ‘Another Believer’ scoorde hij vele streams en weergaven op YouTube. Beluister hieronder één van Wainwrights grootste hits, genaamd ‘Across The Universe’.

