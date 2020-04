Dom Flemons en J.D. Wilkes eind 2020 naar Groningen

De Amerikaanse Dom Flemons en J.D. Wilkes slaan de handen ineen. Het tweetal treedt eind 2020 samen op in een Groningse kerk.

Eind 2020 reizen de mannen af naar Nederland voor een show in Groningen. Op donderdag 3 december 2020 betreedt het duo de planken van de Lutherse Kerk waar het optreden om 20:30 uur van start gaat.

Tickets voor Dom Flemons en J.D. Wilkes zijn te koop via de website van SPOT.

Dom Flemons is een echte artiest. De Amerikaanse singer-songwriter bespeelt vele instrumenten waaronder banjo, fife, mondharmonica, gitaar, percussie, quills en rhythm bones.

J.D. Wilkes is van oorsprong een beeldend kunstenaar, auteur en filmmaker. Wilkes is, net als Flemons, erg bekwaam op de mondharmonica en banjo.

Bron: SPOT

