Slipknot-zanger Corey Taylor veilt dertien gitaren voor goede doel

Corey Taylor veilt dertien door hem bespeelde gitaren. De opbrengst gaat naar een goed doel dat zich inzet tegen het coronavirus.

De frontman van metalband Slipknot verkoopt dertien van zijn gitaren, zo meldt de artiest op zijn eigen Twitteraccount. Alle gitaren zijn door hemzelf bespeeld en gesigneerd. De opbrengst van de verkoop gaat naar ‘Direct Relief’, een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus.

Bieden op de instrumenten kan tot donderdag 7 mei 2020.

Naast zijn werk met Slipknot en Stone Sour, maakte Taylor eind 2019 bekend aan een soloalbum te werken, evenals een boek en horrorfilm. Wanneer deze gereleased worden is nog niet bekend.

Bid on 13 used and signed guitars I'm auctioning off to benefit @DirectRelief's COVID-19 efforts. Every guitar comes with a case and COA. Lets help @DirectRelief provide PPE and essentials to healthcare workers. See the auction here: https://t.co/QAq9uzivwU pic.twitter.com/VHjnHYCB3i

— Corey Taylor (@CoreyTaylorRock) April 28, 2020