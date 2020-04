The Killers delen nieuwe single ‘Fire In Bone’

The Killers hebben een nieuwe single uitgebracht! De Amerikaanse band onthulde op vrijdag 24 april de gloednieuwe track ‘Fire In Bone’.

The Killers delen nieuwe single

De uit Las Vegas afkomstige rockers komen in mei met een gloednieuw album, getiteld ‘Imploding The Mirage’. Brandon Flowers en co. deelden eerder dit jaar al het eerste voorproefje van die release, in de vorm van single ‘Caution’. Het nieuwe album van de band wordt op vrijdag 29 mei 2020 uitgebracht en kan gereserveerd worden via onder andere Bol.com.

Op vrijdag 24 april verscheen de tweede single van de aankomende plaat: ‘Fire In Bone’. Beluister de track hier:

