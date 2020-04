Trivium releaset album ‘What The Dead Men Say’

Trivium is terug met een gloednieuw album! De Amerikaanse metalband kwam op vrijdag 24 april met het album ‘What The Dead Men Say’.

Trivium releaset nieuw album

‘What The Dead Men Say’ is het negende studioalbum van Matt Heafy en co. De plaat bevat tien tracks, waaronder de eerder uitgebracht singles ‘Catastrophist’, ‘What The Dead Men Say’, ‘Amongst The Shadows & The Stones’ en ‘Bleed Into Me’. Het album is onder meer verkrijgbaar bij onder andere Bol.com en is beschikbaar op de bekende streamingdiensten.

Ben je benieuwd naar het nieuwe werk van de Amerikaanse rockers? Check het album hier!

Bron: Spotify

Foutje gezien? Mail de redactie.​