Loïs Lane viert 35-jarig jubileum met ’35 Years As One’ clubtour

Loïs Lane heeft een clubtour aangekondigd! Het Nederlandse duo reist vanaf september langs poppodia, ter viering van zijn 35ste verjaardag.

Goed nieuws voor fans van Loïs Lane! De band van de zussen Suzanne en Monique Klemann begint later dit jaar aan een clubtour ter viering van zijn 35-jarig jubileum. De groep, die in de jaren tachtig doorbrak, grote hits scoorde en met niemand minder dan Prince samenwerkte, komt naar de volgende poppodia:

Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia, de website van de band en Ticketmaster.

BEVESTIGD: dit jaar viert @loislanemusic '35 years as one' en dat brengt de Nederlandse zusjes op zaterdag 26 september voor een avondje met leuke anekdotes, een volledige liveband en natuurlijk alle hits. De voorverkoop start per direct. https://t.co/drVMmEt4Lg pic.twitter.com/gtunNPoF2N

Bron: Loislane.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.