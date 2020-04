Familie Whitney Houston werkt aan film over Whitney

De familie van Whitney Houston gaat in samenwerking met muziekproducent Clive Davis een film maken over het leven van de zangeres.

Film over Whitney Houston

Nabestaanden van de overleden zangeres en producent Clive Davis gaan samenwerken. Zij werken aan een film over het leven van de muzikante. Het verhaal wordt geschreven door de scriptschrijver van onder meer Queen-film Bohemian Rhapsody.

‘I Wanna Dance With Somebody’

De film heet ‘I Wanna Dance With Somebody’ en vertelt het verhaal van Whitney’s jeugd tot het moment van haar overlijden in 2012. Op 48-jarige leeftijd overleed de muzikante doordat zij onder invloed van drugs in bad was verdronken.

De schoonzus en voormalig manager van Whitney, Pat Houston, laat in een persverklaring weten blij te zijn met de medewerking van Davis, regisseur Stella Meghie en scenarist Anthony McCarten. “Zij zijn de juiste personen om een film te maken die ontroert en iedereen die van Whitney hield zal raken”, aldus Pat.

Bron: RTL Boulevard

Foutje gezien? Mail de redactie.​