Pinkpop bedenkt alternatief voor komende zomer

De 51e editie van Pinkpop moet wegens de coronamaatregelen worden verplaatst naar 2021. De organisatie denkt na over een alternatief.

Vanwege de maatregelen die zijn getroffen omtrent de dreiging van het coronavirus, gaat de 51e editie van Pinkpop dit jaar niet door. De organisatie van het festival is druk in de weer om een alternatief te bedenken. ”We kijken naar de mogelijkheden en ideeën om iets te doen”, vertelt een woordvoerder van het festival aan nieuwsplatform BuzzE.

Concrete plannen ter vervanging van het evenement zijn er nog niet. Er wordt nagedacht om oude optredens online uit te zenden. Gekochte kaarten blijven geldig voor volgend jaar, liet de organisatie weten. Het muziekevenement is aangesloten bij de landelijke ‘Bewaar je ticket-regeling’. Kaartkopers worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de alternatieven.

