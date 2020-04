Ticketmaster lanceert platform voor tweedehands concertkaarten

Ticketmaster heeft iets nieuws bedacht. Een nieuw platform waarop je concertkaarten en tickets voor evenementen tweedehands kunt kopen.

Tweedehands concertkaarten

‘Fan2Fan’, de naam van het nieuwe ticketplatform, gaat de concurrentie aan met onder meer Ticketswap. ”Het ticket van de verkoper wordt ongeldig gemaakt en de koper ontvangt een ticket met een nieuwe QR-code, waardoor je als koper zeker weet dat je een geldig ticket koopt”, aldus de uitleg op de site van Lowlands. Het systeem is alleen gericht op e-tickets en is niet mogelijk voor hardcopy-tickets. ”Alleen e-tickets kunnen via deze service worden verkocht, voor hardcopy-tickets is dit niet mogelijk”.

Geen coronaplan

Ruben Brouwer, directeur concertorganisator binnen bedrijf MOJO, geeft aan dat de komst van Fan2Fan al geruime tijd in de maak was en niets te maken heeft met de coronacrisis.

