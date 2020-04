The Puppini Sisters releasen in najaar 2020 nieuw album

The Puppini Sisters werkten aan nieuwe covers, met als resultaat een nieuw album dat in het najaar van 2020 wordt uitgebracht.

‘Dance Dance Dance’

The Puppini Sisters zijn de studio ingedoken om aan nieuwe covers te werken. Op vrijdag 4 september 2020 verschijnt de kersverse plaat van het drietal. ‘Dance Dance Dance‘ is via de website van Bol.com als CD te reserveren.

Jazzgroep

De meidengroep is door het Italiaanse lid Marcella Puppini opgericht. De andere twee dames zijn de Engelse zangeressen Stephanie O’Brien en Kate Mullins.

Benieuwd naar muziek van de vrouwen? Beluister hieronder de cover ‘Groove Is In The Heart’, van wie het origineel van Deee-Lite is.

Bron: YouTube, Bol.com

