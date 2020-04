NPO Radio 2 ook favoriet in coronatijd

Ook in tijden van corona is NPO Radio 2 de meeste beluisterde radiozender. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Met een marktaandeel van 13,3 procent was NPO Radio 2 in de coronatijd, februari en maart, de meest beluisterde radiozender van Nederland. Dat blijkt vandaag, dinsdag 21 april 2020, uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

NPO 2 was vorig jaar in dezelfde periode ook het populairst onder de radioluisteraars. Radio 10 behaalde de tweede plaats en Radio 538 de derde plek.

Veel Nederlanders zitten vanwege de coronamaatregelen thuis. Het NLO deelde de afgelopen weken cijfers waarin een stijging van de gemiddelde luistertijd is te zien.

Bron: NLO, RTL Boulvevard

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.