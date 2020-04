Liam Gallagher komt in april 2020 met nieuw livealbum

Goed nieuws voor fans van Liam Gallagher! De voormalig frontman van Oasis brengt in april een nieuw livealbum uit, opgenomen tijdens zijn ‘MTV Unplugged’ show.

Liam Gallagher releaset ‘MTV Unplugged’ livealbum

Aankomende vrijdag, op 24 april 2020, presenteert Liam Gallagher zijn kersverse live plaat genaamd ‘MTV Unplugged‘. Het album is opgenomen tijdens de MTV Unplugged show die Gallagher in augustus 2019 in Hull gaf. De plaat is als CD te reserveren via de website van Bol.com.

Miljoenen fans

Als artiest streef je ernaar om door te breken en waardering voor je werk te krijgen. Liam heeft met zowel zijn legendarische band Oasis, maar ook als soloartiest meerdere hits weten te scoren. Benieuwd naar de muziek van de Engelsman? Bekijk en beluister hieronder een live uitvoering van een van zijn grootste solohits, genaamd ‘For What It’s Worth’.

Bron: YouTube, Bol.com

