Radiozander TalkRadio keert na ruim 20 jaar terug

Na ruim twintig jaar afwezigheid komt radiozender TalkRadio terug. Naast live talk radio, zullen diverse podcasts op de zender te horen zijn.

De radiozender maakt na 22 jaar een comeback. Vanaf vandaag, maandag 20 april 2020, om 15:00 uur is de praatzender online te beluisteren. Naast live talk zijn er ook diverse podcasts op de zender te horen.

Talk Radio 1395 AM startte, als opvolger van Veronica Nieuwsradio, als eerste ‘praatzender’ van Nederland. Luisteraars kregen 24 uur per dag de mogelijkheid om telefonisch in de uitzending te reageren. De zender is in 1998 wegens markt- en technologische omstandigheden gestopt.

Bron: RTL Boulevard

