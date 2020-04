Eurovision in Concert naar voorjaar 2021 verplaatst

Eurovision in Concert kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De organisatie heeft het evenement naar volgend jaar verzet.

Wegens de maatregelen, die omtrent het coronavirus zijn getroffen, gaat het evenement dit jaar niet door. De organisatie heeft het muziekevenement naar zaterdag 10 april 2021 verplaatst. Eerder gekochte tickets blijven geldig voor de komende editie.

In eerste instantie zou iedereen met een ticket op zaterdag 4 april 2020 naar de AFAS Live afreizen om het spektakel bij te wonen. De line-up voor het evenement blijft onveranderd: diverse artiesten die in 2021 aan het Eurovisie Songfestival deelnemen, zullen tijdens het concert alvast hun Songfestivalnummer ten gehore brengen.

Tickets voor Eurovision in Concert zijn te koop via de website van AFAS Live en Ticketmaster.

#EurovisionInConcert wordt verplaatst naar volgend jaar 10 april. Artiesten die deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van 2021 in Rotterdam, zullen tijdens Eurovision in Concert alvast hun songfestivalbijdrage laten horen in #AFASLive . Meer info: https://t.co/e5d35cR6BA pic.twitter.com/hjJH6mkS2c

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.