Kabinet stelt 300 miljoen euro beschikbaar voor cultuursector

Het kabinet heeft besloten om 300 miljoen euro extra uit te trekken om de hard getroffen cultuursector te ondersteunen.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, laat op woensdag 15 april 2020 weten dat het kabinet 300 miljoen euro extra vrijstelt voor de cultuursector. Hierdoor hoopt men de sector een handje te helpen en alle getroffen partijen door de coronacrisis heen te loodsen.

Het geld gaat in eerste instantie naar hogere subsidies voor belangrijke cultuurinstellingen. Uit die fondsen wordt onder andere beeldende kunst, film, architectuur, podiumkunsten en erfgoed betaald. Regionale cultuurinstellingen zoals provinciale en gemeentelijke poppodia en filmtheaters kunnen ook op financiële steun van de overheid rekenen.

