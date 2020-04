Haim brengt in zomer 2020 nieuw album uit

Goed nieuws voor Haim fans. De band is de studio ingedoken om aan nieuwe muziek te werken en releaset in de zomer van 2020 een nieuw album.

Women In Music Pt. III

In de zomer van 2020, op vrijdag 21 augustus, brengt de meidengroep Haim een kersverse plaat uit. ‘Women In Music Pt. III‘ is als CD te reserveren via de website van Bol.com.

Doorbraak

De drie zussen Este, Daniëlle en Alana vormden samen in 2006 de muziekgroep Haim. Het drietal bracht in 2013 haar eerste muziekalbum uit waar nummers zoals ‘Falling’, ‘Forever’ en ‘Don’t Save Me’ opstaan, waarmee de dames wereldwijd doorbraken. Benieuwd naar de muziek van de indierockband? Bekijk en beluister hieronder de grootste hit ‘Want You Back’.

Bron: YouTube, Bol.com

