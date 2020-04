Kingsland festival wegens corona uitgesteld naar najaar

De achtste editie van het festival Kingsland is dit jaar, wegens de coronamaatregelen, van het voorjaar naar het najaar verplaatst.

Kingsland naar najaar

Het evenement zou in het voorjaar van 2020 zijn achtste editie vieren, maar wegens de coronamaatregelen moet dit feestje nog even op zich laten wachten. Het evenement is verplaatst naar zaterdag 19 september 2020.

Koningsdag

De verjaardag van Koning Willem Alexander, die op 27 april plaatsvindt, is jaarlijks een reden voor een groot feest. Nederlanders bezoeken massaal één van de georganiseerde festivals verspreid door het hele land. Wegens het coronavirus zijn er maatregelen getroffen waardoor veel organisaties hun plannen hebben moeten schrappen. De organisatie van Kingsland heeft desondanks een alternatief gevonden om er later in het jaar toch nog iets leuks van te maken.

Bron: NU.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​