Keb’ Mo’ in najaar 2020 naar De Oosterpoort in Groningen

Keb’ Mo’ naar De Oosterpoort

De 68-jarige zanger Kevin Moore, beter bekend als Keb’ Mo’, komt op maandag 9 november 2020 naar het Groningse poppodium De Oosterpoort. Het optreden van de bluesmuzikant start om 20:00 uur in de Kleine Zaal.

Kaartverkoop

Tickets voor Keb’ Mo zijn gaan op vrijdag 17 april 2020 om 11:00 uur in de verkoop via de website van SPOT.

Getalenteerd muzikant

Naast dat Kevin gitaar speelt en over een prachtige stem beschikt, is hij ook acteur. Moore speelde onder andere in televisieseries en bioscoopfilms. De artiest won vier Grammy Awards voor zijn albums ‘Just Like You‘ (1996), ‘Slow Down‘ (1998), ‘Keep It Simple‘ (2004) en ‘Oklahoma‘ (2019).

Bron: SPOT

