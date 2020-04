Ziggo zendt hele weekend Ziggo Dome shows uit

Ziggo zendt aankomend weekend concerten uit van artiesten die voor de coronacrisis in de Ziggo Dome hebben opgetreden.

Optredens van artiesten op Ziggo

Aankomend weekend, van vrijdag 17 april tot en met zondag 19 april, kunnen muziekliefhebbers terecht op kanaal 13 van Ziggo. De televisiezender zendt het hele weekend optredens van muzikanten uit.

Gedurende het concertweekend kun je shows van Ladies of Soul, Trijntje Oosterhuis, Armin van Buuren, Kensington, Holland Zingt Hazes, Nikkie in Concert, Tino Martin, Nicky Romero, Sunnery James & Ryan Marciano, Sem Vox, Third Party, Within Temptation en Kaiser Chiefs verwachten. De programmering start op vrijdag 17 april om 17:00 uur tijdens de ‘vrimibo’ met het concert van Holland Zingt Hazes op kanaal 13.

Coronamaatregelen

De Amsterdamse concertzaal zag zijn aankomende evenementen massaal afgelast worden vanwege de coronamaatregelen. Met dit initiatief wil de concerthal muziekfans een hart onder de riem steken en het thuisblijven stimuleren.

Bron: Ziggo Dome

