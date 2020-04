Demi Lovato en Selena Gomez zijn geen vriendinnen meer

Zangeressen Selena Gomez en Demi Lovato gaan niet langer meer door het leven als elkaars BFF. De vriendschap is gebroken vertelt Demi in Harper’s Bazaar.

Vriendschapsbreuk tussen Selena en Demi

De vriendschap tussen Demi Lovato en Selena Gomez is ten einde. In januari leek het nog alsof de zangeressen beste vriendinnen waren. Gomez postte op haar Instagram account super trots te zijn op Lovato. Demi trad, na haar drugsoverdosis in 2018, weer voor het eerst op tijdens de Grammy Awards van 2020.

Demi reageert nu op de post in het interview. “Wanneer je samen met iemand opgroeit, blijf je altijd liefde voor diegene voelen. Maar ik ben geen vrienden met haar, dus de Instagram-post voelde…“, stopt de zangeres midden in een zin. “Ik zal altijd liefde voor haar blijven voelen en wens haar het allerbeste“, voegt Lovato eraan toe.

Disney actrices

De meiden ontmoetten elkaar voor het eerst op de set van de Amerikaanse kinderserie ‘Barney & Friends’ en raakten bevriend. Daarnaast werden beide dames, in dezelfde periode, een vast gezicht van Disney Channel en speelden zij samen in meerdere Disney-producties.

Bron: RTL Boulevard, Harpers Bazaar

Foutje gezien? Mail de redactie.​