Jimi Hendrix Tribute Band in najaar 2020 op tournee

Poppodium Hedon brengt een ode aan de overleden Jimi Hendrix door middel van een tournee langs diverse popzalen in Nederland met een Jimi Hendrix Tribute Band.

Het Zwolse poppodium Hedon organiseert al jaren een tournee ter nagedachtenis aan Jimi Hendrix. Traditiegetrouw speelt de Jimi Hendrix Tribute Band op verschillende locaties in Nederland. Aangezien het dit jaar precies vijftig jaar geleden is dat de gitarist overleed, pakt de organisatie groot uit met meer shows dan ooit. Bekijk hieronder de speellocaties en -data:

Tickets voor Jimi Hendrix Tribute Band zijn te koop via de websites van de desbetreffende poppodia en Ticketmaster.

