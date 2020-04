Celeste releaset najaar 2020 nieuw album

Celeste is de studio ingedoken om aan nieuwe muziek te werken. De zangeres brengt in het najaar van 2020 haar nieuwste album uit.

Muziekalbum ‘Celeste’

Op vrijdag 4 september 2020 verschijnt het gloednieuwe album van de Britse zangeres Celeste Epiphany Waite. De plaat is gelijknamig aan haar artiestennaam: ‘Celeste’. Het album is als CD te reserveren via de website van Bol.com.

Megahit

De 26-jarige is te herkennen aan haar gemixte muziekstijl. Met haar smaak voor r&b, soul, jazz, pop heeft Epiphany meerdere hits weten te scoren. Onder andere in januari 2020, toen het nummer ‘Stop This Flame’ een megahit werd op radiozender 3FM. Benieuwd naar de single? Bekijk en beluister hieronder de videoclip.

