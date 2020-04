‘One Direction plant speciaal project ter viering van tienjarig jubileum’

Groot nieuws voor fans van One Direction! De boyband zou volgens Liam Payne bezig zijn met een speciaal project ter viering van zijn tienjarig bestaan.

One Direction plant viering tienjarig bestaan

Een One Direction-reünie lijkt dichterbij dan ooit! Zanger Liam Payne onthult in gesprek met The Sun dat de band, die in 2016 uit elkaar ging, achter de schermen bezig is met het opzetten van een ‘speciaal project’ ter ere van zijn tiende verjaardag.

De zanger vertelt dat hij volop contact heeft met bandleden Harry Styles, Niall Horan en Louis Tomlinson om iets bijzonders op te zetten voor de mijlpaal: “Ons tienjarig jubileum komt eraan dus we hebben de laatste weken veel met elkaar gesproken, wat erg fijn is.”

De 26-jarige Brit zegt dat hij niet zeker weet hoeveel hij al over de plannen mag verklappen. “Er zijn een aantal verschillende dingen waar we aan werken om het voor elkaar te krijgen en mensen zijn druk bezig met het doorsturen van e-mails. Maar bovenal is dit voor ons een goed moment om weer contact met elkaar te hebben”, aldus Payne.

#OneDirection2020

Veel fans dromen inmiddels van de zo gewenste terugkeer van de populaire band. De hashtag #OneDirection2020 werd al snel trending op Twitter en fans kunnen hun enthousiasme moeilijk onder controle houden.

