NOS zendt op 5 mei speciale editie Concert aan de Amstel uit

Door de coronamaatregelen zijn bevrijdingsfestivals afgelast. De NOS komt met een speciale editie van het Concert aan de Amstel om er toch nog een feestje van te maken.

Speciale editie vervangt Concert aan de Amstel

Normaal gesproken vieren Nederlanders op 5 mei massaal de vrijheid op diverse bevrijdingsfestivals door het hele land. Wegens de coronamaatregelen moeten deze evenementen worden geschrapt. De NOS heeft desondanks een manier gevonden om toch stil te kunnen staan bij de feestdag.

Ter vervanging van het jaarlijkse Concert aan de Amstel maakt de NOS een uitzending vanuit de foyer van Theater Carré in Amsterdam om 75 jaar vrijheid in Nederland te vieren. Artiesten zoals Simone Kleinsma, Roel van Velzen en het Metropole Orkest treden op tijdens de speciale uitzending. Ook worden hoogtepunten van voorgaande 5 mei-concerten getoond. Het evenement is op dinsdag 5 mei 2020 om 20:35 uur live te volgen op NPO 1.

Bron: AD, RTL Boulevard

