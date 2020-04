The Weeknd boos omdat Usher zijn muziekstijl ‘kopieerde’

The Weeknd liet aan nieuwsblad Variety weten dat hij aan de start van zijn carrière boos was op Usher omdat hij zijn muziekstijl zou hebben gekopieerd.

The Weeknd boos om ‘plagiaat’

Abel Tesfaye, de daadwerkelijke naam van de zanger, scoorde in 2011 zijn eerste hit met de mixtape ‘House of Balloons’. Toen Abel het nummer ‘Climax’ van artiest Usher hoorde; dacht hij meteen: ”Dit is een Weeknd-lied”. In eerste instantie was Tesfaye boos maar later is hij het als een compliment gaan zien. ”Hoe ouder ik werd, hoe meer ik me realiseerde dat het toch iets positiefs was”, aldus The Weeknd.

Beluister en vergelijk hieronder de twee singles van de mannen.

Bron: YouTube, NU.nl

