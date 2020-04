Culturele sector zet publieksactie op: ‘Bewaar je ticket, geniet later’

De culturele sector vraagt bezoekers om hun tickets voor concerten en evenementen te behouden. De sector hoopt zo de impact van de coronacrisis te beperken.

Culture sector komt met actie ‘Bewaar je ticket’

Vanwege de wereldwijde coronacrisis zijn alle concerten, evenementen en festivals tot minimaal 1 juni geannuleerd. De maatregelen hebben grote negatieve gevolgen voor de culturele sector, aangezien concertzalen, festivals, poppodia, theaters en concertorganisatoren massaal inkomsten mislopen. De culturele sector hoopt de negatieve impact te beperken met een nieuwe publieksactie: ‘Bewaar je ticket, geniet later’. De sector heeft de regeling ontwikkeld met ondersteuning van het ministerie van OC&W.

Verplaatsing of voucher

Op een speciaal opgezette website geeft de culturele sector uitleg over het nieuwe initiatief: “COVID-19 raakt ons allemaal, ook de culturele sector en de sport. Veel voorstellingen, festivals, wedstrijden en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast; musea en monumenten sluiten hun deuren. De verschillende brancheverenigingen slaan de handen ineen en roepen hun bezoekers op om hun ticket te bewaren tot de deuren weer opengaan: Bewaar je ticket, geniet later.”

“De organisaties komen met passende oplossingen voor de houders van tickets, de bezoekers. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig. Is zo’n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden.”

Geld terug

Met de publieksactie hoopt de sector de grote economische klap op te vangen, zodat het de ruimte blijft houden om te werken aan nieuwe evenementen in de toekomst. Kaartkopers die om welke reden dan ook niet van deze regeling gebruik willen of kunnen maken, krijgen alsnog de optie om hun geld terug te vragen.

Bron: bewaarjeticket.nl

