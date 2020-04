Songfestival wil weten of Rotterdam volgend jaar gaststad is

De organisatie van het Eurovisie Songfestival wil eind april weten of Rotterdam volgend jaar weer bereid is het evenement te organiseren.

Rotterdam als gaststad Songfestival

Nu het muziekevenement wegens het coronavirus is gecanceld, is het de vraag of Rotterdam bereid is om volgend jaar alles opnieuw te organiseren. De organisatie vraagt de stad uit Zuid-Holland om eind april zijn keuze te maken. Mocht Rotterdam ‘nee’ zeggen; hebben omroepen tot half mei 2020 de kans om een alternatief te bedenken. “Normaal gesproken is medio mei bekend welk land het Songfestival heeft gewonnen. Dus de normale doorlooptijden worden ook nu aangehouden“, licht een woordvoerder van de NPO toe in gesprek met NU.nl.

Miljoenen

De gemeente Rotterdam heeft veel geld in de organisatie van het evenement gestoken, wat voor niets is geweest. Uit onderzoek blijkt dat de verzekeringen van de gemeente, de producent van de Eurovision Village en Ahoy de opgelopen schade wegens het uitstellen van het evenement niet dekken.

Bron: Eurovisie Songfestival, Nu.nl

Foutje gezien? Mail de redactie.​