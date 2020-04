Marco Borsato brengt voorlopig geen nieuwe muziek uit

Marco Borsato ligt in scheiding. Een inspiratiebron voor een nieuw album zou je zeggen, maar volgens John Ewbank staat Marco’s hoofd er nog niet naar om muziek te maken.

Voorlopig geen nieuwe muziek

Radio-dj Giel Beelen sprak met John Ewbank, goede vriend en producer van Marco Borsato, in de Veronica ochtendshow. Daarin vertelt de producent het gedurende de coronacrisis minder druk te hebben. Borsato zit middenin een scheiding met zijn vrouw en had al eerder last van een burn-out, waardoor de zanger voorlopig even niet aan nieuwe muziek denkt.

“Hij gaat wel door een dalletje”, aldus Ewbank. “Dit soort dingen moet je niet onderschatten. Ik weet niet of je het zelf weleens mee hebt gemaakt, maar ik heb het om me heen een paar keer gezien en dat kan echt lang duren.” Nieuw materiaal van de zanger en muzikant zit er dus voorlopig nog even niet in.

Bron: RTL Boulevard, Veronica

