Songfestival-deelnemers zingen 16 mei tijdens speciale editie

Nadat bekend werd gemaakt dat het Songfestival niet door zou gaan, is er toch een alternatief gekomen. De deelnemers van 2020 zingen gezamenlijk op 16 mei.

Speciale editie Songfestival

Nu bekend is dat het Eurovisie Songfestival van dit jaar niet doorgaat is er een alternatief gevonden. Tijdens de speciale editie van het muziekevenement zingen alle deelnemers, digitaal, gezamenlijk het nummer ‘Love Shine a Light’ van Katrina and the Waves, dat in 1997 het Eurovisie Songfestival won. Daarnaast is er aandacht voor alle 41 nummers die oorspronkelijk tijdens het Songfestival van dit jaar gezongen zouden worden.

Het twee uur durende evenement, dat de naam ‘Eurovision: Europe Shine A Light’ heeft gekregen, wordt gepresenteerd door Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley. Voor de bijzondere editie zijn ook deelnemers uit het verleden uitgenodigd, om op afstand bekende Songfestival hits te vertolken. De show wordt op 16 mei om 21:00 uur uitgezonden door AVROTROS. Meer details over de line-up worden later bekendgemaakt.

Anders dan anders

Wegens de dreiging van het coronavirus is het voor het eerst in de geschiedenis dat het festival wordt afgelast. Als alles volgens plan was gelopen dan was het voor het eerst na 44 jaar dat het spektakel terug zou keren naar Nederland.

