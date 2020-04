Lujipeka releaset eind 2020 nieuw album

Lujipeka wil het nieuwe jaar goed inluiden en brengt daarom op de laatste dag van 2020 zijn nieuwste muziekalbum uit.



Op oudjaarsdag, donderdag 31 december 2020, verschijnt er nieuwe muziek van rapper Lujipeka. De plaat genaamd ‘L.U.J.I.’. is te reserveren via de website van Bol.com.

Als artiest streef je ernaar om hits te schrijven. Het is de Fransman een aantal keer gelukt. Met name zijn hiphopnummers als ‘Borderline’, ‘La Gloire ou l’asiel’ en ‘Rémi’ waren erg populair. Beluister hieronder zijn bekendste single genaamd ‘Temps Électrique’.

Meer van Lujipeka? Volg hieronder de afspeellijst van de muzikant.

