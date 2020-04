Katherine Jenkins releaset in zomer 2020 nieuw album

Goed nieuws voor Katherine Jenkins fans. In de zomer van 2020 verschijnt het gloednieuwe muziekalbum van de Engelse zangeres.

‘Cinema Paradiso’

Op vrijdag 10 juli 2020 brengt de operazangeres haar nieuwe werk uit op de nieuwe plaat genaamd ‘Cinema Paradiso‘. Het album is te reserveren via de website van Bol.com.

Carrière

Katherine won op jonge leeftijd al prijzen door haar deelname aan diverse muziekwedstrijden. In 2003 werd de muzikante pas echt bekend bij het grote publiek. Jenkins zong in de Kathedraal van Westminster tijdens het 25-jarige jubileum van paus Johannes Paulus II. Kort daarna kreeg de 40-jarige zangeres een platencontract aangeboden voor zes albums, waarmee de muzikante een recordbedrag binnen de klassieke muziek van één miljoen pond binnenhaalde. De artieste scoorde goed binnen de hitlijsten en won tweemaal een ‘Classic Brit Award‘ voor beste muziekalbum. In 2014 werd Katherine Jenkins benoemd tot ‘Officier in de Orde van het Britse Rijk‘.

Bron: Bol.com

