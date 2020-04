Radiostations gaan niet alleen Nederlandse muziek draaien

Radiozenders waarderen de oproep om gedupeerde Nederlandse artiesten te helpen maar zijn niet van plan om alleen muziek van eigen bodem te draaien.



Radiostations geven steun

Nederlandse radiozenders zullen niet uitsluitend muziek van eigen bodem gaan draaien, zo laten verschillende stations weten aan Nu.nl. Die oproep deed rockband DeWolff onlangs, om Nederlandse acts te steunen tijdens de coronacrisis. Volgens de zenders worden deze artiesten al via de reguliere programmering gesteund. Wel hebben enkele radiozenders extra initiatieven opgezet.

De NPO laat bijvoorbeeld weten dat haar radiozenders de geraakte Nederlandse artiesten een warm hart toedragen. De zenders hebben verschillende initiatieven opgezet, zoals de ‘Klomp Top 100’ van 3FM met de beste Nederlandstalige nummers.

Wensen van de luisteraars

In tegenstelling tot de NPO laat Q-music weten nummers te draaien naar wensen van de luisteraars. “We zijn een hitstation en draaien al veel muziek van Nederlandse makelij en dat zullen wij blijven doen. Verder waren we bijvoorbeeld al bezig met andere radiozenders om op Koningsdag de hele dag alleen muziek van Nederlandse artiesten te draaien,” aldus Q-music.

Ook dancezender SLAM meldt het volgende: ”Wat veel mensen soms vergeten is dat dancemuziek een van onze grootste exportproducten is. Hoewel SLAM! een geclausuleerde radiozender is, wat betekent dat we ons hebben te houden aan bepaalde regels vanuit de overheid, zullen we gehoor geven aan de oproep van Buma en ook in deze tijd zoveel mogelijk Nederlandse artiesten een podium geven.”

