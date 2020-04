Ludovico Einaudi releaset in zomer 2020 livealbum

De Italiaanse pianist Ludovico Einaudi brengt in de zomer van 2020 nogmaals zijn album ‘The Royal Albert Hall Concert’ uit.

‘The Royal Albert Hall Concert’

Op vrijdag 19 juni 2020 brengt de 65-jarige componist zijn plaat ‘The Royal Albert Hall Concert‘ nogmaals uit. Het album is via de website van Bol.com te reserveren.

Eerdere uitgave

‘The Royal Albert Hall Concert‘ is een heruitgave van een al eerder uitgebrachte plaat uit 2010. Door het succes en de massaal uitverkochte exemplaren, wordt het concert nogmaals uitgegeven.

Getalenteerd pianist

Ludovico Einaudi heeft gedurende zijn carrière veel hits weten te scoren met nummers zoals ‘Experience’ en ‘Nuvole Bianche’. Beluister hieronder zijn eerder uitgebrachte plaat ‘Una Mattina’.

Bron: YouTube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​