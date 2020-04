Duffy deelt details van verkrachting en drogering

Zangeres Duffy deelde gisteren meer informatie en details over een vreselijke periode die de artieste afgelopen jaar heeft moeten doorstaan.

Duffy deelt details over verkrachting

Duffy trad gisteren, op zondag 5 april 2020, in detail over haar drogering en verkrachting. Eerder deed de artieste al haar verhaal aan de media, maar liet zich destijds niet uit over verdere details. Op haar website liet de Britse muzikante in een emotioneel bericht weten wat zij heeft mee gemaakt en meldt het volgende

”Tijdens mijn verjaardag werd ik gedrogeerd in een restaurant, om vervolgens vier weken lang gedrogeerd te worden en naar het buitenland te worden ontvoerd. Ik herinner me helemaal niets van een vliegreis en bevond me opeens achterin een auto. Ik werd in een hotelkamer gestopt, waar de dader mij verkrachtte.”

De zangeres schrijft dat ze meerdere malen twijfelde om te vluchten, maar te bang was. “Ik heb geen idee hoe ik de kracht heb gevonden om die dagen door te komen.” Pas nadat iemand dreigde om haar verhaal naar buiten te brengen, durfde Duffy de politie in te lichten.

Bron: Duffywords.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​