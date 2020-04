Kensington en Merol melden zich bij crisissite voor artiesten

De coronacrisis heeft ook impact op de inkomsten van Nederlandse artiesten. Artiesten als Merol, Kensington, Sandra van Nieuwland en Donnie hebben zich daarom op een speciale crisissite aangemeld.

Financiële domper

Veel muzikanten kampen momenteel met een financiële tegenvaller omdat optreden voor hen de belangrijkste inkomstenbron is. Nu alle evenementen vanwege de coronamaatregelen tot 1 juni 2020 zijn verboden, is dat voor velen een enorme financiële tegenvaller.

Crisiswebsite voor artiesten

Verschillende Nederlandse artiesten en bands hebben zich daarom aangemeld op de crisissite ‘‘Pleasedontstopthemusic.nl’, welke onlangs werd opgericht door een aantal artiestenmanagers. Via de website kunnen artiesten zichzelf in de schijnwerpers zetten. Bezoekers worden vervolgens naar muziek, webshops en streamingplatforms geleid, in de hoop dat de verkoop van merchandise en muziek het gebrek aan inkomsten compenseert.

Tim Knol, The Kik, Merol, Sandra van Nieuwland, De Jeugd van Tegenwoordig, Donnie, New Cool Collective en Kensington hebben zich al aangemeld.

Bron: AD, Pleasedontstopthemusic.nl

