Karen Damen imponeert kijkers met onverwachte cover

Ex-K3-lid Karen Damen doet mee aan het Vlaamse programma ‘Liefde voor Muziek’. Tijdens haar deelname coverde de zangers een nummer van Amy MacDonald waarmee zij menig publiek heeft weten te imponeren.

Karen performde het nummer ‘Let’s Start A Band’, van wie het orgineel van Amy MacDonald is. Met haar optreden wist zij zowel mededeelnemers als kijkers vte imponeren en verassen. Benieuwd geworden? Beluister de cover hieronder.

De Vlaamse zangeres werd vooral bekend als lid van de meidengroep K3. In 2000 verliet de artiest het trio om aan haar solocarrière te starten. Tijdens een talentenjacht ging de formalige formatie op zoek naar een nieuw drietal. Klaasje, Marthe en Hanne werden geselecteerd en vormen tegenwoordig het nieuwe muziektrio.

