Armin van Buuren en Spinnin’ Records vallen in de prijzen

De Nederlandse platenmaatschappij Spinnin’ Records en Armin van Buuren hebben bij de ‘International Dance Music Awards’ prijzen gewonnen.

International Dance Music Awards

Armin van Buuren heeft een ‘IDMA-award’ in de macht gesleept, eveneens als de Nederlandse platenmaatschappij Spinnin’ Records. De DJ heeft heeft een award gewonnen voor beste radioshow met ‘A State Of Trance’. Het muzieklabel viel dubbel in de prijzen. Zij sleepte namelijk twee awards binnen, één binnen de categorie ‘Beste platenlabel’ en één in de categorie ‘Beste YouTubekanaal’.

Andere uitreiking dan normaal

De uitreiking stond in eerste instantie gepland op donderdag 19 maart 2020. Normaal gesproken wordt de winnaar door een groot publiek onthaald. Dankzij de coronamaatregelen moest de organisatie iets anders bedenken. De genomineerden hebben via Instagram te horen gekregen wie er in de desbetreffende categorie heeft gewonnen.

Bron: RTL Boulevard

Foutje gezien? Mail de redactie.​