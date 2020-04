Countryzanger Joe Diffie overleden aan corona

Joe Diffie is op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Joe Diffie overleden

Countryster Joe Diffie heeft de strijd tegen het coronavirus verloren en is op zondag 29 maart 2020 op 61-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Amerikaanse magazine Variety.

Country

De Amerikaanse artiest scoorde veel hits in de jaren 90, waaronder ‘Girl Ridin Shotgun’ en ‘John Deere Green’. Zijn catchy nummers stonden dikwijls in de top tien van ‘The Billboard Hot Country Songs’. Ook won de muzikant meerdere Grammy Awards. Benieuwd geworden? Beluister hieronder Joe’s grootste hitsingle genaamd: ‘Pick Up Man’.

Bron: YouTube, Variety, Bol.com

